Kleine Grußbotschaft

Ein sehr bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu, auf gutem Kurs zu bleiben war die große Herausforderung in Europa und in weiten Teilen der Welt. Mit Blick nach den Sternen bedanken wir uns für die gemeinsam gemachten Meilen – in der Zuversicht, im neuen Jahr in eine noch bessere Zukunft zu navigieren.

Abb.: © Leah-Anne Thompson/Shutterstock

Die Crews von morgen

Wir werden heuer erneut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) eine Spende zukommen lassen. In Dankbarkeit für deren internationale Crew, die keinerlei Stürme scheut, um Kinder in Not zu erreichen. Mögen auch ihre Missionen in aller Welt unter einem guten Stern stehen.

Foto: UNICEF/AbdelMajid El-Noaimi

Die ocean7-Crew wünscht frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr

und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel 🎄

Diesen Artikel teilen