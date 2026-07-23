Meister des Piraten



Mit Helmut Hieß einer der alten großen österreichischen Jollensegler von uns gegangen – möge er in Frieden ruhen. Hier ein Nachwort seiner Tochter Michaela Hieß.

1.100 gesegelte Regatten

Als Tochter von Hans Helmut Hieß möchte ich euch mitteilen, dass mein Papa verstorben ist. Mir ist wichtig, dass alle, die ihn kannten und mit ihm gemeinsame Wege gegangen sind – auf dem Wasser oder an Land –, von seinem Abschied erfahren. Die Piratclass Austria hat seinen seglerischen Lebensweg in einem Facebook-Beitrag mit sehr treffenden Worten zusammengefasst (vielen Dank dafür):

„Helmut prägte über sechs Jahrzehnte den österreichischen und internationalen Segelsport. In seinen 1.100 Regatten konnte er in 25 Bootsklassen 26 Staatsmeistertitel erringen, davon neun in seiner geliebten Stammklasse, dem Piraten. 1993 errang er den Pirat-Senioren-Europameistertitel, dazu zwei Pirat-Europacup-Siege sowie zahlreiche nationale und internationale Erfolge. Mit Helmut verliert der österreichische Segelsport eine seiner herausragendsten Persönlichkeiten. Doch nicht nur seine sportlichen Erfolge machten ihn zu einem besonderen Menschen. Mit seiner Leidenschaft für den Segelsport inspirierte er Generationen von Seglerinnen und Seglern.“

Ich würde mich freuen, wenn ihr euch – passend zu seiner Segelnummer AUT 6 – sechs Minuten Zeit nehmen und ein schönes gemeinsames Erlebnis mit Helmut noch einmal Revue passieren lassen würdet. Vielleicht eine Regatta, eine besondere Golfrunde, ein gutes Gespräch oder einfach einen Moment, den ihr gemeinsam erlebt habt.

Denn genau diese Erinnerungen sind es, die bleiben!

Michaela Hieß



Screenshot

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