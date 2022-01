Hai käfigfrei

Ralf Kiefner taucht seit 1975 und arbeitet seit Anfang der 1990er-Jahre erfolgreich als Autor sowie als Tier- und Unterwasserfotograf, Unterwasserkameramann und Produzent. Seine Hai-Doku „Beyond Fear“ über Inter­aktionen mit großen Weißen Haien ohne Käfig wurde weltweit bei ­National Geographic ausgestrahlt.

In seinem neuen Buch „Haie ­haben keine Hände“ erzählt er von seinen einzigartigen Erlebnissen mit diesen beeindruckenden Meeresräubern und zeigt dazu fantastische Fotos aus mehr als 25 Jahren Taucherfahrung mit Haien. „Wir versuchen, das natürliche Verhalten der Tiere bei unserer Arbeit so ­wenig wie möglich zu beeinflussen. Dabei ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese engen Inter­aktionen und Berührungen mit den Haien nur möglich waren, weil die Tiere es uns gestattet haben!“, so der Autor.

Haie haben keine Hände – spannende Erlebnisse mit Haien. 176 Seiten mit 150 Farbabbildungen, Verlag Ludwig. Erhältlich im Buchhandel und online um ca. € 30,–. www.verlag-ludwig.de

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare des Buchs Haie haben keine Hände! ­Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Hai-Buch“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss: 17. Jänner 2022. Die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.

„Kochen und Reisen – 50 mediterrane Rezepte, Fotos, Tipps zu Gerichten, Essays und Reiseimpressionen von René Wunderl. Hardcover, 116 Seiten im A4-Überformat, ISBN: 9783951987101. Erhältlich im Buchhandel oder im Online-Shop von RWSailProject um € 24,90 zzgl. Versand unter www.sailproject.at/shop

