

„Volle Kraft voraus!“ ist das Motto der Regatta „Hanse Cup“, der traditionell zum ersten Septemberwochenende gesegelt wird. 2026 findet die 28. Auflage der Regatta vom 4. bis 8. September am Greifswalder Bodden statt.

Hanse oder Dehler

Veranstalter ist die die Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co. KG (HVG), 100-prozentige Tochtergesellschaft und Händler der HanseYachts AG. Mitsegeln kann jeder, der eine Hanse- oder Dehler-Segelyacht besitzt oder chartert. Die Segelregatta findet direkt vor der Haustür im Heimatrevier der HanseYachts AG, auf dem Greifswalder Bodden statt.

Der Hanse Cup richtet sich nicht nur an erfahrene Regattasegler, sondern auch an Einsteiger und Fahrtensegler, die erste Regattaerfahrungen sammeln möchten. Im Vordergrund stehen der Spaß am Segeln, das gemeinsame Erlebnis auf dem Wasser und der freundschaftliche Wettbewerb. Den ambitionierten Eignern und ihren Crews wird eine Mischung aus sportlichem Regattasegeln, geselligen Abendveranstaltungen und beste Gelegenheiten zum Austausch mit anderen Segelbegeisterten geboten. Gesegelt wird neben den Tagespreisen und den Gruppensiegern auch um die begehrten Wanderpokale, welche am am letzten Regatta-Tag verliehen werden.

Internationale Präsenz

Mit mehr als 30 Segelyachten und über 200 Teilnehmern aus verschiedenen Ländern, ist der Hanse Cup bereits für Viele ein fester Bestandteil bei der jährlichen Urlaubsplanung. Die Anmeldung für den 28. Hanse Cup finden Sie auf der Webseite der Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co. KG. Unterstützt wird diese Veranstaltung tatkräftig von vielen Sponsoren, die teilweise selbst mitsegeln.

28. Hanse Cup

Veranstalter: Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co.KG

Termin/Ort: 4.–8. September 2026, Greifswald

Anmeldeschluss: 17. Juli 2026.

Ansprechpartner: Friederika Fischer und Anja Stark

Kontakt: hansecup@hanseyachts.de



Info/Anmeldung

https://www.hanseyachtsvertrieb.de/hansecup-regatta



Fotos: Veranstalter.

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