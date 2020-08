Harder Doppelschlag

Die regierenden Meister und Sieger des Auftaktbewerbes vor drei Wochen in Gmunden, das Team des Yachtclub Hard, war auch in Velden am Wörthersee nicht zu schlagen.

Nach elf Runden und damit 33 Rennen haben die Vorarlberger 19 Punkte zu Buche stehen. Ebenfalls mit 19 Punkten aber weniger Wettfahrtsiegen auf Rang zwei fordert das Kärntner Team vom Union Yachtclub Wörthersee den YCH bis zum letzten Rennen. „Wir haben mittlerweile zum dritten Mal in unserer Liga-Karriere punktgleich das Nachsehen, sind aber mit unserer Leistung hier in Velden super zufrieden“, erklärt Steuermann Martin Dittrich unmittelbar nach Ende der Regatta.

Der UYCWö kreuzt knapp hinter dem SCTWV vom Achensee. (Foto: agile digital twins)

Nach einem fulminanten Auftakt mit zwei Wettfahrtsiegen in den ersten beiden Runden musste das Team des Yachtclub Velden zwar in den folgenden Runden ein wenig Federn lassen. Am Ende lag das Team des Veranstalters angeführt von Marina Perterer und mit Taktiker Niko Resch am ausgezeichneten achten Gesamtrang. In Doppelfunktion agierte Paul Schmalzl, er war sowohl an Bord der Veldener am Wasser im Einsatz, als auch an Land als Junior-Chef der Bootswerft Schmalzl an Land voll in die Organisation eingebunden. „ Es ist total intensives Segeln. Die kurzen Kurse und zu viert am Boot, das ist für mich natürlich völlig ungewohnt. Aber ich habe ganz viel gelernt und wir haben uns teuer verkauft“, zieht auch Perterer zufrieden Bilanz, Die Veldener haben sich nach drei Jahren Liga-Absenz für diese Saison über die Relegation zurück in die Liga gekämpft. Mit dem Top-Ten-Rang sollte der Abstieg kein Thema mehr sein.

Marina Perterer am Steuer, Paul Schmalzl an der Genua und Niko Resch als Taktiker hochkonzentriert bei der Luvbojenannäherung. Julian Naschberger kümmert sich inzwischen ums Vorschiff. (Foto: agile digital twins)

Im Gesamtklassement nach zwei Tourstopps führt der YCH die Liga an, der UYC Wörthersee liegt mit sechs Punkten Rückstand auf Rang vier. Mit dem Burgenländischen Yachtclub sowie dem Segelclub Mattsee folgen zwei weitere Titelfavoriten im Zwischenklassement auf den Plätzen zwei und drei. Weiter geht es Mitte September am Attersee.



Endstand Velden:

1. YCH 19 Pkt

2. UYCWö 19

3. BYC 22

4. SCM 23

5. SCTWV 26

…

8. YCV 37



Gesamtklassement nach 2 Events

1. YCH 21 Pkt

2. BYC 26

3. SCM 27

4. UYCWö 28

5. SCTWV 29

http://www.segelbundesliga.at

Titelfoto: agile digital twins

Diesen Artikel teilen