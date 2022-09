Heilende See

Ein verblüffendes Buch zum Thema Auszeit auf See.

Die Therapeutin Almut Laing erfüllt den großen Traum ihres Mannes und lässt sich als Nichtseglerin auf das große Abenteuer Weltum­segelung ein, verarbeitet ihre Krebserkrankung, den Tod ihrer Tochter und den Unfall ihres Sohnes. Lernt, allein an Bord, den frisch erworbenen Weltumsegler-Katamaran Fat Cat im engen Hafenbecken zu wenden. Lernt tauchen, auch wenn sie die ­lauernde Tiefe unter sich fürchtet. Nüchtern-analytisch stellt sie sich den Herausforderungen ihres Lebens an Bord und bietet genau dadurch Tröstliches für ihre Leser.

Revier-Kompass Kroatien Süd. Thomas Käsbohre

Almut Laing: Heilsam wie der Ozean. ­Verlag mille­mari., 220 Seiten, € 24,95. www.millemari.de

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern 3 Exemplare des Buches. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Heilsam“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 25. September 2022, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diesen Artikel teilen