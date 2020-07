Heim-EM für Nationalteam

Paukenschlag: Die rot-weiß-roten Olympia-Fixstarter segeln im Oktober am Attersee um EM-Medaillen.

Die Covid19-Pandemie hatte in den vergangenen Monaten auch erhebliche Auswirkungen auf den Regattakalender, seit März wurden zahlreiche Events verschoben oder abgesagt. Die für Mitte Mai am Gardasee geplanten Europameisterschaften der 49er, 49erFX und Nacra 17 wurden nun neu vergeben, den Zuschlag erhielt die Bewerbung vom Union-Yacht-Club Attersee. Damit werden die drei olympischen Bootsklassen ihre Titelkämpfe von 28. September bis 4. Oktober 2020 erstmals in Österreich abhalten.

© Union-Yacht-Club Attersee.

Im vergangenen Dezember 2019 bzw. im Februar 2020 fanden jeweils die Weltmeisterschaften der drei Klassen in Neuseeland und Australien statt, nun kommen die Spitzen-Athleten an den Attersee. Der Österreichische Segel-Verband ist sowohl im 49er, 49erFX als auch Nacra 17 bereits für die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio stattfinden werden, qualifiziert. Mit Tanja Frank / Lorena Abicht (49erFX), Benjamin Bildstein / David Hussl (49er) sowie Thomas Zajac / Barbara Matz (Nacra 17) gastieren unter anderem auch die rot-weiß-roten Olympia-Starter bei der im Union-Yacht-Club Attersee ausgetragenen Heim-Europameisterschaft.

„Der Union-Yacht-Club Attersee ist stolz gemeinsam mit den anderen Segelclubs am Attersee dieses Großevent möglich machen zu dürfen. Die Vorbereitungszeit von zwei bis drei Monaten, statt der üblichen zwei bis drei Jahre, sind eine enorme Herausforderung. Wir wollen den Segelsport in Österreich und bei uns am Attersee bestmöglich präsentieren und der internationalen Elite gute Meisterschaften bieten“, freut sich UYCAs-Präsident Michael Farthofer.

„Die drei modernsten olympischen Bootsklassen gleichzeitig nach Österreich zu holen ist eine besondere Premiere. Für uns ist es die Möglichkeit, den Segelsport noch präsenter zu machen. Es freut mich, dass einer unserer Vereine den Mut aufgebracht hat, um solch ein Event in kurzer Zeit mit der Unterstützung von Bund, Land und Gemeinde auf die Beine zu stellen. Auch der Segel-Verband wird den Union-Yacht-Club Attersee bestmöglich unterstützen, wir wollen unseren Beitrag zu einer gelungenen Veranstaltung leisten. Es wird eine spezielle Europameisterschaft. Der Fokus wird unter Berücksichtigung aller Corona-Vorkehrungen auf dem Segeln liegen“, so OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid.

Union-Yacht-Club Attersee

Österreichischer Segel-Verband

Benjamin Bildstein und David Hussl werden gemeinsam mit Tanja Frank/Lorena Abicht und Tom Zajac/Barbara Matz Anfang Oktober am Attersee um EM-Medaillen segeln! © David Pichler/www.dapic.rocks

Diesen Artikel teilen