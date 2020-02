Hoch im Kurs

Austrian Ocean Race Project auf der Boot Tulln

Ein absolutes Besucher-Highlight der Austrian Boat Show ist die ­Präsentation des Austrian Ocean Race Projects. Dabei handelt es sich um ein junges und ambitioniertes Team aus internationalen Seglern mit dem großen Ziel der Teilnahme beim nächsten The Ocean Race. Dazu wurde die ehemalige Vestas 11th Hour Racing, eine Volvo Ocean 65, erstanden, die bereits zwei Mal das Volvo Ocean Race bestritten hat.

Candidate Sailing wird gemeinsam mit The Austrian Ocean Race Project eine X-Section einer VO65 auf dem Messestand in der Halle 10 präsentieren. Es handelt sich dabei um einen Mock-up in Originalgröße eines Ocean Racers, der in der Mitte durchgeschnitten ist und für die Besucher begehbar sein wird. So wird es möglich, das Schiff zu betreten, das Gefühl am Steuerrad des Racers kennenzulernen und auch einen Eindruck zu bekommen, wie das Leben unter Deck so aussieht, wie gekocht wird – und wie das WC auf einem Racer aussieht. Eine einmalige Gelegenheit für alle Segler und Ocean-­Race-Fans!

Darüber hinaus wird es einen Geschicklichkeitswettbewerb geben. Besucher haben die Möglichkeit, den VO65 Racer einzu­parken oder mit einem Grinder so schnell als möglich die Segel zu setzen.