Filmtipp: Home is the Ocean

Ab Freitag (24.10.) im Kino: Sieben Jahre segelte das Ehepaar Schwörer um die Welt – und kehrte schließlich mit sechs Kindern zurück. Die Kamera war mit dabei, nun ist der Film in den österreichischen Kinos angekommen. ocean7 verlost 3x 2 Karten!

Für ihren Film Home is the Ocean begleitete die Schweizer Filmemacherin Livia Vonaesch die Familie Schwörer sieben Jahre lang auf ihrer Segelreise rund um die Welt. Vor 25 Jahren stachen die Eltern in See, um Feldforschung in den entlegensten Regionen zu betreiben und die nächste Generation für die Natur zu begeistern. Unterwegs kamen ihre sechs Kinder zur Welt, alle geboren in einem anderen Winkel der Erde. Auf 20 Quadratmeter Wohnraum verbringen sie 24 Stunden zusammen. Sieben Tage die Woche. Jedes Familienmitglied spielt eine wichtige Rolle in diesem eingespielten Gespann. Nur so funktioniert das System. Doch das Heranwachsen der Kinder bringt neue Herausforderungen und Zweifel. Schließlich zwingt sie ein Sturm dazu, ihre Lebensentscheidungen und Familienkonstellation zu überdenken.



Im Film stehen nicht nur die Abenteuergeschichten der Familie im Fokus, sondern auch ihr Lebensstil und vor allem die Fragen, wie man Kinder unter diesen Bedingungen erzieht und was sie glücklich macht.

www.polyfilm.at

