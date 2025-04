Ins Blaue hinein

Weiterbildung fürs Weiter-Segeln: Bobby Schenks 19. Blauwasserseminar wird laut Veranstalter das letzte seiner Art sein. Dafür verspricht es, der größte Weltumsegler-Treff Europas aller Zeiten zu werden.

Zu einer unvergleichlichen Dichte an Weltumseglern und Kaphorniers wird es im Herbst in der Yachtschule Glücksburg kommen, wenn Bobby Schenk zu seinem Blauwasserseminar einlädt. Bereits zum 19. Mal führt der Doyen der deutschsprachigen Hochseeseglerschaft seinen Weltumsegler-Treff durch, und dieses Mal wird es, so Schenk, „definitiv das letzte Blauwasserseminar“ sein.

Hanseatische Yachtschule Glücksburg an der Flensburger Förde, Deutschlands größte und älteste Segelschule (Foto: Sven Jürgensen/FSC).

Die 18 Ausgaben davor waren jedenfalls allesamt ausgebucht, bislang nutzten über 3.000 Teilnehmer die Gelegenheit, sich optimal auf geplante Segelabenteuer vorbereiten zu lassen. Und auch diesen Ok­tober erwartet alle Langfahrt-Novizen ein hochwertiges ­Programm. 14 (!) Weltumsegler, davon fünf Träger des Kap Horn Award, geben an beiden Tagen ihren jahrelangen Erfahrungsschatz weiter. Themen werden Wetterbeobachtung, optimale Ausrüstung, Handling von Katamaranen, Möglichkeiten zur Kommunikation, Versorgung mit Wasser, medizinische Notversorgung auf hoher See und vieles andere mehr sein.



„Nur wer jahrelang in der Szene der Hochseevögel lebt, kann wertvolle Erfahrungen aus erster Hand an Träumer von den sieben Meeren weitergeben.”

Bernard Moitessier, Tahiti, 10.5.1972

Zu den Höhepunkten zählen der Auftritt von Kirsten Neuschäfer, Siegerin des letzten Golden Globe, und die Ver­leihung des internationalen ­„Bobby Schenk Kap Horn Award“, der am samstäglichen Festabend vom Yacht Club Austria überreicht wird.

Bobby Schenks Blauwasserseminar ist hochkarätig besetzt, auch Golden-Globe-Siegerin Kirsten Neuschäfer wird an Bord sein (Foto: Eszter Kondor).



Bobby Schenks 19. Blauwasserseminar – das Original

Samstag, 25., bis Sonntag, 26. Oktober 2025, Yachtschule Glücksburg/Ostsee

Teilnahme-Gebühr 230 Euro, Begleitperson 190 Euro

Programm und Anmeldung: www.bobbyschenk.de

Illustration: KI-generiert

