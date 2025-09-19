Auf zur Interboot 2025!

Wenn der Bodensee zum Boote-See wird: Auf der Interboot – vom 24. bis 28. September auf dem Messegelände Friedrichs­­hafen – lässt es sich wieder ­vielfältig in den Wassersport ­eintauchen. So auch bei kosten­losen Testfahrten im ­eigenen ­Hafen.

Interboot indoor.

Sail, Foil, Dive

Rund 350 Aussteller werden in Friedrichshafen heuer auf ca. 60.000 m² Ausstellungsfläche Neuheiten aus den Bereichen Segelboote, Motorboote, Funsportgeräte sowie Zubehör und Dienstleistungen präsentieren. Bei den Seglern sind wieder große Marken an Bord: Neben Hanse, Bavaria und Bente wird erstmals Saffier seine luxuriösen Daysailer präsentieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf ­zukunftsweisenden Themen wie Nachhaltigkeit, alternative Antriebsformen, E-Mobilität, aber auch auf dem Seglernachwuchs, dem eine eigene Sonderschau mit Einsteigerbooten gewidmet ist. Die parallel stattfindende Tauchmesse InterDive (25. bis 28. September) rundet das vielseitige Programm ab. Auch in diesem Jahr können mit einem Ticket beide Veranstaltungen besucht werden.

Interboot outdoor.

Kostenlos Schnuppern

Wichtiger Bestandteil der Messe ist der Hafen am Bodensee. Hier finden Wasserski-Shows, der Blaulicht-Tag, die DSV-Tage des Segelns und das Motorboot-Fahrtraining „Ladies only“ statt, bei dem Frauen unter professioneller Anleitung kostenlos Skipper-Skills erlernen und verbessern können. Zudem kann man hier die Faszination des Segelns ebenfalls unentgeltlich ent­decken.

Die Interboot 2025 hat vom 24. bis 28. September geöffnet, Mittwoch bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tickets online ab € 15,–.

www.interboot.de



Interboot Hafen.



Fotos: Interboot.

