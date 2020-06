Jugend SailDays

Man muss rechtzeitig drauf schauen, dass man ihn hat…

… wenn man ihn braucht. Gemeint ist natürlich der Nachwuchs, der Segelnachwuchs, um genau zu sein. Also zieht der Yacht Club Austria (YCA) mit seinem Projekt „Jugend SailDays on Tour“ auch 2020 durchs Land. Unter der Leitung der YCA next generation geht es ab Ende Juni im Burgenland los. Über Wien geht es weiter an den Attersee.

Segeln in der City, die Skyline der Donaucity im Blick.

Gesegelt wird alles, was die erfahrenen YCA next generation guides zwischen Pinne und Schot bekommen. Eigene Clubboote am Attersee genauso wie die legendären „Hofbauer Piraten“ in Wien. Teilnehmen können alle zwischen 12 und 26, unabhängig von Können und Erfahrung, Hauptsache Spass und Freude am Wassersport werden mitgebracht. Im Rahmen eines Gewinnspiels geht es sogar um einen Platz auf einem YCA-Jugendtörn am Meer. Die Teilnahme ist kostenlos, prinzipiell ist das Programm von 10h bis 17h konzipiert.

27.06.2020 boats2sail Neusiedler See, Breitenbrunn

18.07.2020 Segelschule Hofbauer, Wien

26.07.2020 Marina Berndt, Attersee

12.09.2020 Marina Berndt, Attersee

Alle Infos und auch das Formular zur Anmeldung findet ihr auf: www.yca.at

Jugend ans Steuer, an die Schot!

Fotos: Yacht Club Austria

Diesen Artikel teilen