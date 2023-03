Junge Belgier

Die junge belgische Werft Domani Yachts, die recht schlanke und sehr fesche Daysailer herstellt, präsentiert sich auf der Boot Tulln erstmals dem österreichischen Publikum.

Domani S30 Sportyacht.

Wer auf der Messe auf den Geschmack gekommen ist und die Anfahrt in die Niederlande nicht scheut, kann vom 18. bis 26. März in Wemeldinge die gesamte Domani-Flotte – die neue S32 Lounge, S30 Club und S30 Sportyacht – in der Nordsee testsegeln.

www.domaniyachts.com

