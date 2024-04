Seglerin der Herzen

Welch fulminanter Abend voller bewegender Geschichten und Bilder: Gestern (am 28. April) war Kirsten Neuschäfer, Gewinnerin des Golden Globe Race 2022/23, auf Einladung von ocean7 live in Wien zu erleben. Unter der Moderation von Segelikone Bobby Schenk erzählte sie von ihrem ganz großen Abenteuer auf See – und eroberte die Herzen der eingeschworenen Segler-Community im sanften Sturm.

Ein Märchen zum Verlieben

Dabei war es nicht ihre sportliche Leistung – die ohne Zweifel großartig ist, gewann Kirsten Neuschäfer doch als erste Frau überhaupt eine Regatta rund um die Welt – die dazu beitrug. Es waren vielmehr die vielen mühsamen Etappen auf dem Weg bis zur Startlinie, die das bescheidene Mädel aus Südafrika mit bescheidenen Mitteln zu bewältigen hatte. Und die paar bescheidenen Menschen von Neufundland bis Südafrika, die ihr zufällig, spontan und uneigennützig auf dem Weg dorthin halfen. Oder der Moment während des Golden Globe Race, als sie ohne zu zögern ihre Führung riskierte, um ihren finnischen Mitstreiter zu suchen und aus seiner Rettungsinsel zu bergen, nachdem sein Schiff gesunken war.

So einfach ihre Erzählungen auch waren, so märchenhaft bezaubernd wirkten sie auf das Publikum im vollen Veranstaltungszentrum Heiligenstadt in Wien, das ihr ihren außergewöhnlichen Vortrag mit viel Applaus während und Standing Ovations am Ende des Vortrags dankte. Nicht die Gewinnerin des Golden Globe Race, sondern das ebenso taffe wie liebenswerte Mädel mit deutschen Wurzeln wurde an diesem Abend zur „Seglerin der Herzen“ gekürt. Hier ein paar Bilder des außergewöhnlichen Abends von ocean7-Fotografin Eszter Kondor – ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten ocean7-Ausgabe.



Stark im Verband

Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Yacht Club Austria, der als Veranstaltungspartner maßgeblich zum Erfolg dieses Abends beigetragen hat. Crew-Commander Franz Schalk und die zahlreichen Mitglieder der Crew Wien/Niederösterreich/Burgenland machten diesen Abend mit ihrem seglerischen Enthusiasmus und ihrem persönlichen Einsatz zum unvergleichlichen Erlebnis für die vielen Gäste, die aus ganz Österreich angereist waren.



Alle Fotos: Eszter Kondor



