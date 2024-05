Kat-Party in den Kornaten

14.–16. Mai: Lagoon World Escapade

Mit mehr als 7.000 verkauften Einheiten ist Lagoon die weltweit größte Katamaran-Werft. Begonnen wurde mit dem Bau der Zweirümpfer im Jahr 1984, also vor 40 Jahren. Die Gelegenheit zu einem großen Geburtstagsfest lassen sich die Franzosen nicht entgehen: Mitte Mai finden in den schönsten Segelrevieren der Welt die „Lagoon World Excapade“ statt, bei denen Lagoon-Eigner gemeinsam segeln, Erfahrungen austauschen und feiern können.

Kornatische Kulisse für den Kat-Konvent.

An der Party in Europa ist Master Yachting Österreich beteiligt, das selbst sein 45-Jahre-Firmenjubiläum feiert und seit 2019 der größte Lagoon-Händler weltweit ist. Gefeiert wird die Party vom 14. bis 16. Mai ab der Konoba Opat in den Kornaten, freuen darf man sich z. B. auf Geburtstagsdinners und spannende Exkursionen zu Wasser und zu Lande.

Die adäquaten Fortbewegungsmittel, der feierliche Auftakt des Lagoon World Escapade-Events wird in der Konoba Opat sein.

