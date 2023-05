Kat-Schnitten

In erstaunlich flottem Tempo präsentiert Sunreef stets völlig neue Modelle, und die ­polnische Luxuskatamaranwerft enttäuscht da auch heuer nicht: Sunreef Ultima heißt eine neue Modellreihe, die sehr schnittige Hightech-Hybridkats mit halboffenem Decksplan und aufklappbaren Schanzkleidern umfasst.

Flache Flundern auf zwei Rümpfen.

In Bau sind eine 45- sowie eine 55-Fuß-­Version, zwei größere Modelle sind in Planung. Antriebe sind noch keine bekannt, aber das Wörtchen Hybrid und die Solarpaneele am Dach der Boote lassen die Richtung erkennen.

www.sunreef-yachts.com

Diesen Artikel teilen