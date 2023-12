Kick off für die Sailing Winter League

Winter Sailing League in Punat

Die In2theBlue Sailing Academy hat in Kooperation mit der Swiss Sailing League, dem Yacht Club Opatija sowie dem Yacht Club Punat die neue Serie Winter Sailing League ins Leben gerufen. Kick off für die neue Regattaserie war am Freitag, 8.12.2023 in der Marina Punat auf der Insel Krk in Kroatien. Gesegelt wurde über drei Tage auf J/70 Booten im „Umpired Fleet Racing“ Format, wie im österreichischen oder Schweizer Ligabetrieb. Sieben Internationale Teams mit Teilnehmern aus Kroatien, Österreich, Deutschland und der Schweiz segelten an drei Tagen um die ersten Trophäen der Winter-Liga.

Positionskämpfe vor der Marina Punat.

Der erste Sieg ging nach Kärnten

Nach insgesamt 18 Wettfahrten sicherte sich das Team des Union Yacht Club Wörthersee um Martin Dittrich mit 26 Punkten Vorsprung den Sieg. Platz zwei holte Max Seydl mit seinem Team für den Yacht Club Austria, Platz drei ging an die Skipperin Maria Muhr und ihr Team vom Nautic Club Austria. Dabei wurden alle Teams bei ihren Rennen von hochklassigen Trainern, wie Nationalteam-Segler Niko Resch, begleitet. Max Seydl vom YCA: „Für uns ist diese Veranstaltung weit mehr als nur eine weitere Möglichkeit, für die Liga zu trainiern. Das Feld ist gut gemischt und die Rennen sind herausfordernd.“

Alle Resultate hier

Das Siegerteam vom Wörthersee

Erfolgreiche Premiere

Linda Kircher, Geschäftsführerin der In2theBlue Sailing Academy, segelte selbst im In2theBlue Farm Team mit um die besten Plätze: „Es ist ein großer Traum von uns, Punat zu einem internationalen Veranstaltungsort für den Segelsport zu entwickeln, wo wir unsere Leidenschaft und Liebe zu Wind und Wasser teilen und vor allem weitergeben können. Die Veranstaltung war für uns ein Riesenerfolg, damit sind wir unserem Traum ein gutes Stück näher gekommen.“

Markus Bläsi, Swiss Sailing League: „Es ist einfach beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und Freude das Team um In2theBlue für diese neue Regatta Serie arbeitet, durchdachte Logistik, top Organisation mit Herz und Freude, ob technischer Natur oder in der Betreuung der Gäste“.

Darum geht’s.

Training Camps und Wettfahrten im Frühjahr

Weiter geht es mit der Winter Sailing League bereits im Februar mit Trainingscamps und drei weiteren Race Acts.



RACE 23.02. – 25.02.2024

ACT 2, Season Starter Race, J/70



CAMP 18.03. – 21.03.2024

SEASON STARTER PACK 2024



RACE 23.03. – 24.03.2024

ACT 3, Spring Race Punat, J/70



CAMP 25.03. – 28.03.2024

STARTER EXPERT PACK 2024



RACE 29.03. – 31.03.2024

ACT 4, Easter Race Punat, J/70

Kontakt

SWISS SAILING LEAGUE ASSOCIATION

Markus Blaesi +41 76 700 67 82

markus.k.blaesi@swisssailingleague.ch



IN2THEBLUE

Michael Mokre +43 677 61606446

michael.mokre@in2theblue.com

Fotos (c) F.Karabaic/F Media.hr

Diesen Artikel teilen