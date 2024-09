Klein ganz groß

2012 gründete die französische Designerin Ma­rion Excoffon ihr Unternehmen Tiwal, das aufblasbare Jollen herstellt, die in zwei Taschen passen und sich in 20 Minuten aufbauen lassen. Zwölf Jahre später besteht das Team aus elf Personen und verschickt die Booterl aus seiner Produktionsstätte in der Bretagne in über 50 Länder.