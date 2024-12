Kleine Grußbotschaft

Um auch ein bisschen Licht in die dunklen Ecken unseres Planeten zu bringen, werden wir dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) eine Spende zukommen lassen. Unser aufrichtiger Dank gilt dabei der Crew, die tagtäglich unter Einsatz ihres Lebens auf direktem Kurs in den Sturm steuert, um Kinder dieser Welt in höchster Not zu erreichen. Mögen auch ihre Missionen unter einem guten Stern stehen.