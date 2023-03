Kleiner Athlet

Die neue Sportversion Tiwal 3R ergänzt das Sortiment der aufblasbaren Jollen der französischen Werft. Die für den Transport in zwei Taschen verstaubare 3R wurde beim Rumpf als auch beim Mast und den Auslegern verstärkt. Das neue Großsegel aus Laminatgewebe und ein Carbon-Baum sollen der Mini-Jolle zusätzliche Power verleihen.

Weltweit wurden schon 2.500 Tiwals verkauft.

In Österreich und auch auf der Boot Tulln ist Tiwal durch Maletschek Nautics aus Weiden am Neusiedler See vertreten.

www.maletschek.at

