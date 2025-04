Die Tränen Gottes

Es gab Zeiten, da überboten sich die Yachtmagazine mit Berichten über die Kornaten. Doch dann verkam der mediale Sturm zu einer Brise. Als Segler fragt man sich: Warum?

“Am letzten Tag der Schöpfung verlangte es Gott sein Werk zu krönen und so schuf er die Kornaten aus Tränen, Sternen und ­einem Hauch seines Atems“. So ­lyrisch hatte der sonst eher zu Spott neigende George Bernard Shaw diese kleine Inselwelt vor vielen Jahren gesehen.

Yacht um Yacht legt an diesem Morgen allein in unserer Marina ab. Wir reihen uns in eine Prozes­sion ein, die der schmalen Rinne südlich der Insel Žminjak zustrebt und sich danach zielstrebig in die zwölf Seemeilen entfernten Kor­naten ergießt. Wir fragen uns, ob dieses Kleinod, das sich keine zwanzig Seemeilen von Südost nach Nordwest und nur etwas mehr als sieben Seemeilen von Südwest nach Nordost erstreckt, so viele Be­­sucher aufnehmen kann?

Doch schon hinter der Opat-Pas­sage beginnt sich die Prozession aufzulösen, und als wir in die Lojena-Bucht auf Vela Smokvica einlaufen, sind alle Bedenken dahin – gerade einmal drei Boote liegen hier! Die Bucht döst unter der im September noch kräftigen Mittags­sonne.



Ruine der byzantinischen Festung Tureta auf der Insel Kornat, Vela Smokvica, Lojena-Bucht und Levrnaka, Lojena-Bucht.

An Land wandern wir an einem Fischer vorbei, der seinen Fang ausnimmt, dann an Seglern, die auf diese im gegrillten Zustand warten. Hinter dem letzten Steinhäuschen beginnt der Weg, der zum Hausberg führt. Auf seinem Gipfel sind wir allein und können das ganze Revier der Kornaten überblicken: „Was tun in der Woche in diesem Revier, das wir in wenigen Stunden absegeln könnten?“

Christian von der Heckens Bericht über die Schönheit des Schlichten, von den Gipfeln, Konobas und Winden des grazilen Archipels ist in der aktuellen ocean7-Ausgabe 3/2025 nachzulesen Print-Ausgabe erhältlich im Abo, im ausgesuchten Einzelhandel und auf Bestellung in jeder Trafik. Und für alle unterwegs gibt’s das E-Paper für Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer.



Foto: Christian von der Hecken

Diesen Artikel teilen