Kroatien im Süden

Der von millemari. veröffentlichte Revier-Kompass für die kroatische Küste, bislang nur für den Norden erhältlich, hat nun auch einen Band für den Süden erhalten.

Auf doppel­seitigen Wimmelbild-Luftaufnahmen (oben abgebildet Rogoznica) wird auf informative und unterhaltsame Weise ­alles Wissenswerte und noch viel mehr über Ankerbuchten und ­Marinas zwischen Šibenik und ­Dubrovnik „sichtbar“ gemacht – inkl. Abstecher nach Montenegro. Demnächst soll auch eine Gesamt­aus­­gabe folgen. Wir ­verlosen drei Exemplare des Revier-Kompass Süd, den nörd­lichen Band erhalten Neuabonnenten als Geschenk!

Revier-Kompass Kroatien Süd. Thomas Käsbohrer, millemari. 172 Seiten, € 29,95.

www.millemari.de

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare des Revier-Kompass Süd. ­Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „ Revier-Kompass Kroatien Süd“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 22. Mai 2022, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

