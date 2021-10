Küstenhandbuch Kroatien und Montenegro – mit Gewinnspiel!

Sonne satt, blaues Meer und wildromantische Buchten: Ein Segeltörn in Kroatien weckt die Sehnsucht vieler Segler und Sportbootkapitäne. Auch als Charterrevier erfreut sich die Adriaküste Kroatiens immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn mäßige Winde und warme Temperaturen sorgen hier von Mai bis September für ideale Segelbedingungen.

Sonnenaufgang über der Altstadt (UNESCO-Weltkulturerbe) von Trogir, Kroatien.

Wenn Sie die Küstengewässer rund um die kleinen und großen Inseln der kroatischen Adria erkunden möchten, ist das Küstenhandbuch Kroatien und Montenegro ein unverzichtbarer Begleiter an Bord. Hier finden Sie viel Wissenswertes zum Revier, zu Wind und Wetter und wichtigen Vorschriften. Das Wichtigste: Ausklappbare Karten helfen bei der Navigation und bei der Ansteuerung des Zielhafens.

Der nautische Atlas für Segler und Motorbootfahrer in komplett überarbeiteter Neuauflage

Die Karten sind GPS-kompatibel (Bezugssystem WGS 84) – Segelreviere Kroatien und Montenegro in einem Band: Festlandsküste von Split bis Dubrovnik mit Brac, Hvar, Vis, Korcula, Pelješac und Mljet sowie von Herceg-Novi bis Ulcinj und zum Skadar-See. Über 40 zum Teil ausklappbare Seekartenausschnitte mit allen wichtigen Orientierungspunkten für sichere NavigationIntegrierte Pläne aller wichtigen Häfen, Ankerbuchten und Marinas mit Ansteuerung, Liege- und Versorgungsmöglichkeiten.

Skippertipps von Revierkennern für einen gelungenen Segelurlaub in Kroatien

Bodo Müller und Jürgen Straßburger sind regelmäßig vor der Küste Kroatiens unterwegs. Auch im zweiten Band ihres nautischen Atlas verraten die beiden Autoren viel Wissenswertes zum Revier. So behalten Sie immer den Überblick über die Schifffahrtsvorschriften oder die nächste Bootstankstelle, um dann auch die ruhigsten Strände an Montenegros Küste und die schönsten Inseln Dalmatiens zu genießen. Setzen Sie die Segel – mit dem Küstenhandbuch Kroatien und Montenegro steht einem entspannten Urlaubstörn nichts mehr im Weg!

Küstenhandbuch Kroatien und Montenegro, 4., vollständig überarbeitete Auflage 2021, Spiralbindung mit Umschlag, 80 Seiten, 29 Fotos und Abbildungen, 21,9 cm x 29,7 cm, Verlag Delius Klasing, ISBN: 978-3-667-11748-9, 29,90 Euro

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern zwei Küstenhandbücher Kroatien und Montenegro. Einfach eine E-Mail mit Betreffzeile „Küsten­­handbuch Kroatien und Montenegro“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 18. Oktober 2021, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

