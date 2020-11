Kroatischer Nachlass

Marina Baotić in Seget Donji

Baotić Yachting betreibt in der Marina Baotić in Seget Donji eine Charterbasis mit einer umfangreichen Flotte: Segelboote von 41 bis 51 Fuß, Segel-Katamarane von 40 bis 50 Fuß, einen Motorkatamaran mit 44 Fuß und Motorboote von 25 bis 60 Fuß. Für neue Buchungen, die noch in diesem Jahr für 2021 getätigt werden, bietet Baotić großzügige 30 % Nachlass an! Auch die Zahlungsbedingungen für jetzt schon abgeschlossene Buchungen sind sehr generös: 20 % des Betrages sind gleich zu zahlen, weitere 30 % bis zum 15. Februar 2021 und die restlichen 50 % vier Wochen vor Charterbeginn.

Baotić -Yachting

Diesen Artikel teilen