„Genug Rum und Klopapier“

Segler Sebastian Kummer ist mit einem Lagoon-Katamaran gestrandet – auf See zwischen griechischem und türkischem Festland. Verschiedene Medien berichteten bereits über die von der Corona-Pandemie überschattete Odyssee des deutschen Skippers von La Rochelle bis nach Göcek. Wir haben ihn nun vor türkischen Gewässern erreicht und um einen aktuellen Lagebericht für ocean7 gebeten. Sebastian Kummer schickte uns gleich darauf dieses frisch gedrehte Video:

Seine aktuelle Lage schildert uns Skipper Sebastian Kummer in einem persönlichen Video.

Eigentlich wäre die Überstellung der nagelneuen 46-Fuß-Lagoon von La Rochelle in die Pitter-Basis nach Göcek ein Kinderspiel für den deutschen Segler und Wiener Universitätsprofessor gewesen, die rasche europaweite Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden Grenzschließungen machten ihm jedoch einen Strich durch den Törnplan. „Wir kennen Sebastian Kummer als erfahrenen Skipper und wissen seinen Einsatz – beispielhaft für den Einsatz so vieler unserer Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit – im Dienste unserer Charterkunden wirklich sehr zu schätzen“, so Klaus Pitter.

Der nagelneue Pitter-Katamaran “Blu” vor türkischen Gewässern.

Er bestätigt auch, dass der neue 46-Fuß-Kat “Blu” die Pitter-Yachtcharterflotte im türkischen Göcek bereichern soll. Der Weg zurück hätte Sebastian Kummer nach Biograd führen sollen – mit einem anderen Lagoon-Katamaran (45 Fuß). Ob dies im Ausnahmezustand Europas gelingt? Klaus Pitter und sein Team arbeiten mit Hochdruck daran. Der ambitionierte Weltumsegler (siehe unten) nimmt es zwischenzeitlich recht locker: „Rum und Klopapier sind noch genug da!“

Kühlschrank und Tiefkühler sind noch gut gefüllt, Wasser und Gas jedoch knappes Gut.



Überstellungstörn Lagoon 46 Blu

(ursprünglich geplant mit Crew 3–5 Personen)

20. 2.-6. 3. Les Sable d‘Olonne – Málaga

7.–17. 3. Málaga nach Sizilien

17.–30. 3. Sizilien nach Göcek

1.–30. 4. mit Lagoon 450 von Göcek nach Biograd



Weltumseglung

(abschnittsweise)

2017/18 Atlantik + Karibik (mit einer Lagoon 450)

2019 als Mitsegler St. Lucia mit WARC durch Panamakanal nach Tahiti

2020 im Mai (nach o. a. Überstellung) ab Tahiti Richtung Australien

2021 von Australien nach Mauritius

2022 von Kapstadt nach St Lucia

Fotos und Video: Sebastian Kummer.

