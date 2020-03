Let there be Tulln!

Motorboote und Motoryachten erleben zurzeit einen Boom –

ist das auch auf der Boot Tulln spürbar?

Die Nachfrage in diesem Segment hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen und wird weiter an Bedeutung gewinnen, das zeigt sich natürlich auch auf unserer Messe. Mit der Demon 1414 Air zeigt Frauscher das ­Flaggschiff der Werft und wird ­definitiv für Begeisterung sorgen. Die Absolute 47 Fly ist die größte Motoryacht der Messe.

Speziell im Größensegment ­zwischen 30 und 40 Fuß spielt das Angebot auf der Messe in der Champions League: Bavaria, Beneteau, Cranchi, Galeon, Grandezza – eine so große Vielfalt eröffnete sich auf der Boot Tulln bis dato noch nicht. Selbstverständlich gibt es ein riesiges Angebot an Sportbooten, Cruisern und Arbeitsbooten – erwähnt sei die Silver Tiger, die in diesem Jahr sämtliche Preise einfahren konnte. Ich denke, dass sich für ­jeden Geschmack und Einsatz das passende Boot findet.