Lifestyle-Yachten live erleben

Seit letztem Jahr vertritt Baotic Yachting die in Barce­lona beheimatete De Antonio-Werft in Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowenien.

Die Palette der stylischen Motoryachten reicht von 28 bis 50 Fuß, also vom Binnensee-Hüpfer bis zum Offshore-tauglichen Weekender. Dank der eigenen Marina Baotic in Seget Donji kann der Importeur sogar einen besonderen Service anbieten: Eine De Antonio D42 Open steht in der Marina für Testfahrten und Tagescharter bereit. Alternativ lässt sich eine D28 Cruiser auf dem Bodensee zur Probe fahren.

www.baotic-yachting.de

