Link zum Satelliten

Der bislang eher nur in Outdoor-Kreisen bekannte Bivy Stick wurde samt App übernommen vom Or­tungs-­ und Kommunikations­elektronik­-Riesen ACR Electronics und könnte damit auch für Wassersportler interessant werden.

Der Stick ist das kleinste Satellitenkommuni­­kationsgerät der Welt und bietet neben einer SOS-Funktion via Iridium-Satelliten eine Zwei-Wege-Kommunikation per SMS und E-Mail sowie Standortfreigabe- und Verfolgung. Bedient wird der quasi als Satelliten-Modem dienende Messenger via Bluetooth und App mit dem Smartphone.

