Die 1583 erschienene, kunstvoll illuminierte Handschrift Les premières œuvres de Jacques Devaulx ist ein Meisterwerk der nautischen Literatur des 16. Jahrhunderts. Die eindrucksvollen Seekarten und Gezeitentafeln dieses Nachdrucks sind eine Reise zurück in jene Zeit, in der die Welt mit jedem Segelhissen ein Stück größer wurde. Wir verlosen ein Exemplar des im Verlag Taschen erschienen Prachtbands

Le Havre, 1583. Das Meisterwerk ist vollbracht. Jacques Devaulx (1557–1597), See­­fahrer, Hydrograf, Kosmograf und „Lotse des Königs“ hat in ­seiner fantastisch illustrierten Handschrift all das zusammen­getragen, was seine an Neuent­deckungen so reiche Zeit über die Weite der Kontinente und Ozeane, über Nautik und Naviga­­tionskunst wusste.

Jacques Devaulx, Les premières œuvres (1583): Kreuzstab, Rektifizierung des Polarsterns und Sternuhr.

Im Dienste seiner königlichen Auftraggeber offenbart er darin den Aufbau und die Funktionsweise nautischer Instrumente wie Astrolab und Jakobsstab und Methoden der Gezeitenrechnung, zeigt detaillierte Weltkarten und Karten des Atlantischen Ozeans sowie astrologische Tabellen und Messungen des Sonnenstandes.

Jacques Devaulx, Les premières œuvres (1583): Berechnung von Distanzen; Mond und Kalender.

Der kürzlich im Taschen Verlag erschienene und erweiterte Nachdruck gibt die aus 31 Folioblättern bestehende Handschrift vollständig wieder – mit all den kunstvollen Illustrationen, die beeindruckend vor Augen führen, wie hoch (angesehen) das nautische Wissen im 16. Jahrhundert bereits war.

Jacques Devaulx. Nautical Works. Erschienen im Verlag Taschen.

Hardcover, 264 Seiten im ­Format 25,1 x 36 cm, € 75,–.

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern ein Exemplar des Prachtbands Jacques Devaulx. Nautical Works. Einfach eine E-Mail mit ­Betreff-Zeile „Der Lotse des Königs“ an gewinnen@­ocean7.at ­senden und mit etwas Glück gewinnen! ­

Einsende­­schluss ist der 11. April 2025, der/die GewinnerIn wird per ­E-Mail verständigt. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

