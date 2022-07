29. und 30. Juli: Marian Testtage am Wörthersee

„Wir freuen uns schon sehr auf die MARIAN DAYS bei uns in Velden – sie sind eine einmalige Gelegenheit für unsere Gäste, Emotion in Bewegung bei einer Probefahrt mit den zwei Marian Flaggschiffen zu erleben – und mehr über diese stylischen Elektroboote bei einem persönlichen Kennenlernen mit der Familie Marian zu erfahren“, so Geschäftsführer Paul Schmalzl.

Die familienfreundliche M800 Spider …

Marian Boats mit Sitz am Wolfgangssee wird neben der eleganten M800 auch die familienfreundliche M800 Spider am Wörthersee zu Wasser lassen, darüber hinaus werden auch die Modelle Magic 640 und Delta 600 präsentiert. Mit der foilenden Candela C-7 setzt Boote Schmalzl ein weiteres Highlight für die beiden Testtage in Velden.

und die elegante M800 …

Marian Days

29. Juli, Freitag, 14–19 Uhr

30. Juli, Samstag, 10–16 Uhr

Boote Schmalzl, Seecorso 13, 9220 Velden am Wörthersee

Platzreservierungen für eine Probefahrt unter

office@boote-schmalzl.at oder office@marianboats.at.

können am 29. u. 30. Juli bei Boote Schmalzl in Velden besichtigt und probegefahren werden.

www.boote-schmalzl.at

www.marianboats.at

