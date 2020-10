Marina Punat: Mit Auszeichnung in den Wintermodus

Kroatiens älteste Marina still going strong.

Für die Yachthäfen an der kroatischen Adria war 2020 aufgrund Corona ein Jahr der heftigen Wellenbewegung. Zuerst der Lockdown im Frühjahr, dann eine intensive Sommersaison, die mit diversen Reisewarnungen abrupt abgebremst wurde. „Diese Saison war zwar zunächst völlig ungewiss, verlief aber am Ende ziemlich gut“, bilanziert Renata Marević, die Generaldirektorin der Marina Punat, dennoch glücklich. „Wir sind zufrieden, obwohl das Catering und der Charter etwas schlechtere Ergebnisse verzeichnet haben. Das Wichtigste ist, dass wir alle zusammen einen erfolgreichen und gesunden Job gemacht haben!”

Renata Marević bei der Preisverleihung zum innovativsten kroatischen Yachthafen. © Nikša Stipaničev / Cropix

Belohnt wurde der erfolgreiche Job jetzt noch mit einem besonderem Zuckerl: Die Marina Punat wurde von der Tageszeitung „Jutarnji list“ (Morgenblatt) zum innovativsten kroatischen Yachthafen erklärt. Gewürdigt wurden damit vor allem die Investitionen in das Proactive Boat Care-Programm, einer digitalen Plattform für die Überwachung von Yachthäfen, die es den Bootsbesitzern ermöglicht, wöchentliche Berichte über ihr Schiff und die von der Yachthafencrew durchgeführten Wartungsarbeiten zu erhalten.

Urlaub am Hausboot: Auch im Winter möglich!

Zurück zum Jahr 2020, das ja noch nicht ganz abgelaufen ist. Dass Yachtis und ihre Gäste auf den Booten eher nicht an Covid-19 erkranken, hat sich mittlerweile herumgesprochen. „Wir freuen uns sehr, dass wir unter diesen besonderen Bedingungen beweisen konnten, dass das Yachtgeschäft ein Beispiel für coronafreien Tourismus sein kann”, erzählt Renata Marević. „Selbst jetzt im Oktober sind immer noch viele Bootsfahrer auf ihren Booten in der Marina Punat präsent.“

Die Marina selbst fährt jetzt langsam in den Wintermodus, der allerdings auch zum Besuch einlädt. So steht Gästen das Hausboot (zwei Schlafzimmer, modern ausgestattete Küche, Badezimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, große Terrasse am Dach) auch in den Nebensaisonen zur Verfügung. Während des Aufenthalts können die Gäste sowohl das Parkplatz in der Marina als auch den Wellness-Bereich des Hotels „Kanajt“ kostenlos benutzen.

Marina Punat

