Maritimo-Messe

Nur wenige Fahrminuten von Wien entfernt ist in Bisamberg mit Maritimo ein erlesenes Fachgeschäft für Yachtzubehör zu Hause. Das Portfolio ist breit gestreut – von Niroschrauben und Schäkeln über Leinen und Fender bis zur Bekleidung und Sicherheitsausrüstung u. v. m. Das Sortiment wird nicht nur im 550 m² großen Verkaufsgeschäft, sondern auch in einem Katalog und im Onlineshop angeboten.

Große Auswahl auf 550 m2 Verkaufsfläche.

Hausmesse vom 16. bis 18. März

Ein gute Gelegenheit, das Geschäft in Bisamberg zu besuchen, ist die Hausmesse, die heuer vom 16. bis 18. März stattfindet. Neben vielen Sonderangeboten, die nur zu den drei Tagen gültig sind, wird in stimmiger Atmosphäre auch für Kulinarik und Beratung gesorgt. So ist Bootsbauer Georg Friedl vor Ort und wird gerne über seine Arbeit erzählen. Ein Infopoint klärt über Rettungswesten samt Wartung auf, Raymarine schickt einen Experten, der am Freitag und Samstag sachkundig Auskunft gibt und eine große Präsentation von Garmin-Produkten gibt es auch.

Top-Team für individuelle Beratung.

Maritimo GmbH

Gewerbestraße 16, 2102 Bisamberg

Mo-Fr 9–18, Sa 9–13 Uhr

Tel. +43 2262 627 05

shop@maritimo.at

www.maritimo.at

Die Top-Angebote während der Hausmesse.

Fotos: Eszter Kondor.

