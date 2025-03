27.–29. März: Hausmesse bei Maritimo

Nur wenige Fahrminuten von Wien entfernt ist in Bisamberg ein Paradies für Yachties zu finden: Das Familienunternehmen Maritimo glänzt u.a. mit großem Sortiment, freundlichem Ambiente und erstklassiger persönlicher Beratung. Die alljährliche Hausmesse bietet zudem eine gute Gelegenheit, vor Saisonbeginn noch das eine oder andere Schnäppchen zu machen und die neuesten Produkte auf dem Markt zu entdecken.

Das Maritimo-Team auf der Boot Tulln Anfang März. Foto: Harri Skrach.

The show must go on!

Nach einem sehr erfolgreichen Auftritt auf der Boot Tulln Anfang März präsentiert sich das Team von Maritimo nun von seiner besten Seite daheim in Bisamberg. Der moderne Showroom (mehr als 550 m2) gibt die helle und einladende Kulisse für die breite Palette an Yachtzubehör – von Niroschrauben und Schäkeln über Leinen und Fender bis zur Bekleidung und Sicherheitsausrüstung u. v. m. ist alles da (bzw. auch im Online-Shop bestellbar). Neben vielen Spezialangeboten und Rabatt-Aktionen, die nur an den drei Tagen gültig sind, kann man sich z.B. auch von der hauseigenen Schlauchboot-Linie “Maritimo” ein Bild machen und bei Bedarf gleich einen tragbar leichten ePropulsion Elektromotor (500 W, inkl. Akku und Tasche) zum Sonderpreis erwerben.

Mehr Infos im Hausmesse-Aktionsflyer, PDF zum Download hier!

Große Auswahl auf mehr als 550 m2 Verkaufsfläche im Maritimo-Shop. Foto: Eszter Kondor.

Maritimo GmbH

Gewerbestraße 16, 2102 Bisamberg

Mo-Fr 9–18, Sa 9–13 Uhr

Tel. +43 2262 627 05

shop@maritimo.at

www.maritimo.at

Zum PDF-Download des Hausmesse-Aktionsfylers ins Bild klicken.

Diesen Artikel teilen