Master-Show in Tulln

Mit gleich mehreren Highlights wird Master Yachting auf der Austrian BoatShow aufzeigen: präsentiert werden u.a. ein Dracan 42 Motorkatamaran, das neue Beneteau Island Cruising Concept anhand des Beneteau Monomarans – und zwei Ausstellungsboote zu einmaligen Abverkaufspreisen.

Kat ganz groß

Erstmals auf der Boot Tulln wird mit dem Dracan 42 ein fast 13 m langer Motorkatamaran zu sehen sein. Der Dracan 42 besticht durch sein schlankes, modernes Design, das sowohl Ästhetik als auch Funktionalität vereint. Mit großzügigen Decks und weitreichenden Panoramablicken kann man die Schönheit des Meeres in vollen Zügen genießen.

Ausgestattet mit neuester Rumpftechnologie und leistungsstarken Motoren, bietet der Dracan 42 eine ruhige und stabile Fahrt selbst bei rauen Bedingungen. Ob Küstenkreuzfahrt oder Langstrecke, dieser Motorkatamaran kann mit erstklassiger Handhabung und beeindruckender Geschwindigkeit punkten.

Mit dem Dracan 42 bringt Master Yachting erstmals einen fast 13 m langen Katamaran nach Tulln.

Satte Messerabatte

Als Generalimporteur von Beneteau wird Master Yachting für die Dauer der Austrian BoatShow – Boot Tulln 2025 für viele Modelle zahlreiche Vergünstigungen und Rabatte anbieten. On Top werden zwei Ausstellungsboote (eine Oceanis 37.1 sowie eine First 24 SE mit Trailer) zu äußerst attraktiven Abverkaufspreisen verkauft. First come, first serve!

Beneteau Oceanis 37.1 Beneteau First 24 SE

Island Cruising

Nach der Premiere im Jänner auf der boot Düsseldorf findet das neue Beneteau Island Cruising Concept in Form des Beneteau Monomarans über Master Yachting jetzt seinen Weg auch nach Tulln. Basierend auf den Daten von rund 1.000 Booten und 180.000 Nutzern, erfüllt diese Motoryacht die Bedürfnisse von Yachtbesitzern nach verbesserten Outdoor-Erlebnissen, vereinfachter Handhabung und Nachhaltigkeit.

Mit einem Design, das Komfort und Ruhe in den Vordergrund stellt, ist der Monomaran mit Hybridantrieb und einem speziellen Rumpf ausgestattet, der Lärm reduziert und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 50 % senkt.

Beneteau Island Cruising Concept: der 49-Fuß Monomaran.

Master Yachting

auf der Austrian BoatShow – Boot Tulln in Halle 10/1004

www.masteryachting.com

