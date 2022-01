Mehr Plastikmüll durch Corona

Laut einer von einem Team von Wissenschaftlern aus China im Fachmagazin PNAS veröffent­lichen Studie haben Masken, Schutzausrüstungen und andere Abfälle der Covid-19-Pandemie zu 8,4 Millionen Tonnen zusätz­lichem Plastikmüll geführt. Zum Vergleich: Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) produziert die Menschheit insgesamt rund 300 Millionen ­Tonnen Kunststoffabfälle im Jahr.

Vom von der Pandemie verursachten Plastikmüll sollen mindestens 25.000 Tonnen von Flüssen in die Ozeane gespült worden sein. Fast 90 Prozent das Corona-Abfalls ­entstand dabei in Krankenhäusern, insbesondere in asia­­tischen ­Ländern.

