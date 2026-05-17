Meister der O-Jolle 2026

Der Union-Yacht-Club Attersee eröffnete mit der Internationalen Österreichischen Meisterschaft der O-Jollen offiziell die Regatta-Saison 2026. Von 14. bis 16. Mai stellten sich 26 Seglerinnen und Segler aus Österreich und Deutschland den herausfordernden Bedingungen am Attersee.

Meisterschaft der O-Jollen am Attersee.

5 Wettfahrten

Passend zu den „Eisheiligen“ präsentierte sich das Wetter von seiner kalten und wechselhaften Seite. Dennoch ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht abschrecken und nutzten jede Windchance konsequent aus. Bereits am Donnerstag konnten bei Südwind zwei schöne Wettfahrten gesegelt werden. Der Freitag brachte hingegen Flaute – die Segler warteten vergeblich auf ausreichend Wind und mussten einen segelfreien Tag hinnehmen. Am Samstag zeigte sich der Attersee schließlich wieder von seiner regattatauglichen Seite: Bei Westwind mit bis zu 17 Knoten (30 km/h) konnten drei weitere Wettfahrten gesegelt werden.

Den Österreichischen Meistertitel sicherte sich souverän Martin Lehner vom UYC Neusiedlersee. Mit den Platzierungen 1, 2, 1, 4 und 1 dominierte er die Serie eindrucksvoll, wobei das vierte Rennen als Streicher aus der Wertung fiel. Den zweiten Platz belegte der Deutsche Frank Hänsgen. Rang 3 ging an den Lokalmatador Michael Fischer vom veranstaltenden Union-Yacht-Club Attersee.

Martin Lehner vom UYC Neusiedlersee sicherte sich souverän den Meistertitel.

Die Windsurfer kommen

Nach diesem erfolgreichen Start richtet der UYCAs den Blick bereits auf das nächste internationale Highlight: Ab Dienstag, dem 26. Mai wird am Attersee die Europameisterschaft der Windsurfer LT-Klasse ausgetragen. Dazu werden rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Nationen erwartet.

www.uycas.at



Fotos: UYCAs / Ernst Brandstetter.

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