ocean7 Messe-Abo-Angebot: verlängert bis 31.3.2023!

Aufgrund des großen Erfolgs auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln 2023 verlängern wir unseres Messe-Abo-Angebot bis Ende März! Schicken Sie uns ganz einfach eine E-Mail mit dem Betreff „ocean7 Messe-Abo 6+3 gratis“ an abo@ocean7.at bis spätestens 31. März und profitieren Sie von allen einmalig gebotenen Vorteilen!

Abo-Bedingungen

Print

Ihr Aktions-Abo (9 Ausgaben, die ersten 3 gratis) wird nach Zahlung der Rech­­nung (35,– Euro) aktiviert. Die Gratis-­Aus­gabe 2/2023 sowie die Abo-Prämie „Die Skipperfibel“ werden Ihnen wird Ihnen umgehend nach Zahlungseingang ­zugeschickt. Die Gratis-Ausgaben 3 und 4/2023 folgen jeweils zum Erscheinungstermin. Ihr Jahres-Abo beginnt dann mit Ausgabe 5/2023.

E-Paper

Ihr Aktions-Abo (9 Ausgaben, die ersten 3 gratis) wird nach Zahlung der Rech­­nung (29,99 Euro) aktiviert. Die Freischaltung Ihres E-Paper-Abos erfolgt nach Zahlungseingang gratis mit der aktuellen Ausgabe 2/2023, die Ausgaben 3 und 4/2023 erhalten Sie ebenfalls gratis zum jeweiligen Erscheinungstermin. Ihr Jahres-Abo beginnt dann mit Ausgabe 5/2023.

Wenn Sie nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf kündigen, verlängert sich UIhr Abonnement für ein weiteres Jahr. Alle Preise inkl. USt. und Ver­­sand, Print-Angebot gültig nur in Österreich (EU-Ausland e 45,90).

ocean7 erscheint zweimonatlich bei fett und kursiv – die agentur (Verwaltung: Feschnigstraße 232, 9020 Klagenfurt) | Widerrufsrecht: Sie können die Bestellung innerhalb von einer Woche schriftlich ohne Angabe von Gründen in Textform (E-Mail, Brief) widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Frist beginnt mit dem Bestelldatum). Bei Widerruf stellen wir Ihnen für die ausgefolgte Skipperfibel eine Bearbeitungsgebühr von € 13,– in Rechnung.

Datenschutzerklärung (gemäß EU-DSGVO): Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat bei uns oberste Priorität. Die angegebenen Daten werden zum Zweck der Bearbeitung bei ocean7 gespeichert. Diese Daten sind vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschützt und werden nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben.

Diesen Artikel teilen