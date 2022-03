Miles & Meer

1.000 Meilen, Kurs Ostnordost: In drei Wochen von Andalusien nach Sardinien segeln, sich dazwischen viel Zeit für ausgedehnte Landausflüge nehmen und es sich vor allem kulinarisch gut gehen lassen. Unser Mittelmeerexperte Markus Silbergasser zeigt,

wie aus Meilentörns Genussreisen werden können.

Blick aus den Höhlen der Ankerbucht Portal Vells auf Mallorca.

Nachdem ich seit Ende ­Februar in Almerimar/Andalusien mit Arbeiten an meiner SY Nambawan beschäftigt war, sollte die Segelsaison am 1. Mai mit einem Törn nach Mallorca beginnen. Ein wenig war ich in Sorge, ob der Termin halten würde, denn zum einen war nicht ­sicher, ob die Gastcrew wegen der Corona-Reisebeschränkungen pünktlich in der Marina in Almerimar erscheinen würde, und zum ­anderen sorgten ein Blitzschlag und eine Ratte dafür, dass ich die ­gesamte Schiffselektronik erneuern musste.

Doch am 1. Mai präsentierten sich sowohl Crew als auch Yacht ­segelbereit. Das Programm für die nächsten zehn Tage war ambitioniert: Möglichst viel Seemeilen ­unter Segeln sammeln und rasch auf die Balearen übersetzen, dabei aber die Freude an der schönen Landschaft und am guten Essen nicht zu kurz kommen lassen.

Von Andalusien auf die Balearen

Schon beim ersten Schlag nonstop nach Mar Menor konnten wir 160 Seemeilen in genau 24 Stunden zurücklegen, das ist ein Schnitt von 6,66 Knoten – für eine 40-Fuß-Fahrtenyacht eine sehr hohe Pace. Weiter ging es die nächsten Tage von der Insel Tabarca zur Kleinstadt Calpe und von dort teilweise in der Nacht nach Formentera, wo wir uns zwei Tage lang beim Baden und Wandern von den Segelstra­pazen erholten.

Für Ibiza blieb uns nur ein Tag. Aufgrund des immer stärker werdenden Nordwinds und eines ­herannahenden Tiefs drängte ich auf eine weitere Nachtfahrt Richtung Mallorca. Es war dann eine herrliche Überfahrt mit kitschigem Sonnenuntergang auf offener See und einer Just-in-time Nachtansteuerung der Ankerbucht Portal Vells um halb vier Uhr in der Früh, wo während des Ankermanövers Stark­regen und Starkwind einsetzten.

Möglichkeiten zum Mitsegeln

Markus Silbergasser hat bereits mehr als 40.000 Seemeilen Erfahrung im Kielwasser und nimmt auch 2022 wieder segel- und wanderbegeisterte MitseglerInnen auf seinen Entdeckungstouren durch griechische Gewässer mit.

One-Way-Segeltörn von Kalamata/Peloponnes nach Santorin/Kykladen [ca. 250 Seemeilen]

Samstag, 30. April,. bis Mittwoch 11. Mai

Route: Kalamata – Limeni – Porto Kagio – Elafonisos – Milos – Poliegos – Folegandros – Sikinos – Ios / Santorin

One-Way-Segeltörn von Santorin/Kykladen nach Kos/Dodekanes [ca. 170 Seemeilen]

Mittwoch, 11., bis Donnerstag, 19. Mai

Route: Ios/Santorin – kleine Kykladeninseln – Amorgos – Levitha – Leros – Kalimnos – Kos oder Ios / Santorin – Anafi – Astypalea – Kalimnos – Pserimos – Kos

One-Way-Segeltörn von Kos/Dodekanes nach Heraklion/Kreta [ca. 350 Seemeilen]

Freitag, 20. Mai bis Mittwoch, 1. Juni

Route: Kos – Nisyros – Symi oder Tilos – Rhodos – Karpathos – Kasos – Kreta

One-Way-Segeltörn von Nafplio/Peloponnes nach Athen [ca. 130 Seemeilen]

Mittwoch, 15., bis Donnerstag, 23. Juni

Route: Nafplio – Porto Heli – Spetses – Hydra – Poros – Ägina – Kap Sounion – Athen

One-Way-Segeltörn von Athen über Chalkida nach Skiathos/nördliche Sporaden [ca. 250 Seemeilen]

Donnerstag, 23. Juni bis Donnerstag, 7. Juli

Route: Athen – Kea – Euböa (Marmari – Buffalo – Chalkida) – Lichadonisia – Volos – Skopelos – Skiathos

Meilentörn als Rundtörn von/nach Skiathos [ca. 400 Seemeilen]

Samstag, 9., bis Freitag, 22.Juli

Route: Skiathos – Chalkidiki – Thasos – Samothraki – Limnos – Efstratios – Kyra Panagia – Alonnisos – Skopelos – Skiathos

Badetörn in den Nördlichen Sporaden [ca. 100 Seemeilen]

Samstag, 23., bis Samstag, 30. Juli

Route: Skiathos – Skopelos – Alonnisos – Peristera – Skiathos

Weitere Details und viele Stimmungsbilder zu den einzelnen Törns findet ihr unter…www.untersegeln.eu/mitsegeln/

Fotos: Markus Silbergasser

