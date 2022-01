Mit Elan ins neue Jahr

Neue Regatta, neue Flotte, neues Glück: Organisator Fritz Abl über die letzte und nächste Ausgabe der Alpe Adria Sailing Week.

Die herannahende Schwarze Bora und die ständigen Wetterwarnungen der offiziellen Wetterdienste ließen keinen Gedanken an weitere Wettfahrten mehr zu“, erklärt AASW-Organisator Fritz Abl im Nachhinein noch einmal das Ende der Regatta nach nur zwei Wettfahrten und erzählt, wie erleichtert er war, dass es dann noch alle Crews geschafft hatten, die Nacht- und Sturmfahrten in die Heimathäfen gesund und ohne Schäden an den Yachten zu überstehen.

„Das war große Seemannschaft genau nach unserem Motto ,Segeln unter Freunden‘, auch wenn’s einmal richtig hart wird!“ Genau unter diesem Motto wird auch die 15. Alpe Adria Sailing Week stehen. Starttermin ist der 22. Mai 2022, Ort des Geschehens wieder die Marina Punat auf Krk.

Die traditionsreiche Alpe Adria Sailing Week kommt auch bei den Nachwuchs-Talenten des Yacht Club Austria besonders gut an.

Foto: Dr. Udo Reichmann

Ein neues Highlight kann Fritz Abl, Crew-Commander des YCA Kärnten, schon jetzt ankündigen: „Wir haben uns entschlossen, die Einheitsklasse-Flotte nach sechs Jahren auf den Beneteau First 35 zu wechseln, und können im Mai 2022 mit neueren und schnitti­geren Elan E4-Yachten um den 32. Austria Cup segeln.“

Alles neu macht der Mai: Die Einheitsklasse wird ab 2022 auf Elan E4-Yachten gesegelt.

Fritz Abl, Organisator der Alpe Adria Sailing Week und Crew-Commander des YCA Kärnten.

