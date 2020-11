Mit Kummer ohne Sorgen

Treuen Lesern von ocean7 ist ja die Geschichte von Sebastian Kummer bekannt, der mitten im Corona-Lockdown im letzten Frühjahr mit einem Katamaran eine 90-tägige Odyssee im Mittelmeer auf sich nehmen musste.

Mit Co-Autor Jens Brambusch hat nun der segelnde Professor der WU Wien seine Erlebnisse während der „schönsten Quarantäne der Welt“ in Buchform herausgebracht. Realitätsnah, humorvoll und uneingeschränkt zu empfehlen!

Jens Brambusch/Sebastian Kummer: Mit Kummer ohne Sorgen. Taschenbuch, 272 Seiten, € 16,90 (als eBook € 9,90).

www.mit-kummer-ohne-sorgen.org

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Print-Exemplare von „Mit Kummer ohne Sorgen“. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Kummer“ an gewinnen@ocean7. at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss ist der 26. November 2020, die ­Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Diesen Artikel teilen