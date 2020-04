Mit Sicherheit unterhalten

Bis es wieder raus aufs Wasser geht, wird es wohl noch ein wenig dauern. Pantaenius unterhält uns derweil mit informativen Videoblogs für Erwachsene und einem bunten Malwettbewerb für Kinder.

Der Pantaenius-Experte weiß Rat.

Das Team von Pantaenius Yachtversicherungen zeigt sich in der Krise erfinderisch und hält zumindest online seine Kunden bei Information und Laune. So werden z. B. in einem wöchentlichen Videoblog Fragen rund um das Thema Boots- und Yachtversicherungen beantwortet. Welche Bootsversicherung brauche ich eigentlich? Gibt es spezielle Versicherungen für Motorboote? Wie definiert die Bootsversicherung Zubehör und persönliche Effekten? Der Pantaenius-Experte weiß Rat!

Wer am Malwettbewerb teilnehmen will, kann hier schon einmal üben!

Malen und gewinnen

So interessant die Videoblogs für Eigner und Skipper auch sein mögen – so richtig spannend sind sie für Kinder nicht. Für den Nachwuchs hat man sich bei Pantaenius etwas anderes ausgedacht: Den Pantaenius Malwettbewerb. Aufs Papier gebracht werden soll die Lieblings-Situation an Bord, der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das fertige Bild wird dann abfotografiert oder eingescannt und mit dem Betreff „Malwettbewerb“ bis zum 01. Mai 2020 per E-Mail an info@pantaenius.at gesendet. Eine Jury wählt im Anschluss aus allen gesendeten Bildern die drei schönsten Motive aus. Die Gewinner können sich über tolle Preise freuen, darüber hinaus wird ein Motiv einen Platz in der nächsten Werbekampagne bekommen!

Foto und Illus: Pantaenius Yachtversicherungen.

