Nachhaltig reisen

Nur etwa fünf Prozent der Einnahmen des weltweiten Tourismus kommen bei der lokalen Bevölkerung der bereisten Länder an. Die Berliner Reiseführerin Melissa Vettel möchte mit ihrem neuen Projekt travel otherways dem entgegenwirken, indem die mit ihr reisenden Gruppen bewusst und verantwortungsvoll unterwegs sind und darauf achten, dass das Geld, das ausgeben wird, dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Konkret reist Vettel abseits der ausgetretenen Pfade und unterstützt so Menschen, die sich nicht immer auf Einnahmen aus dem Tourismus verlassen können. Es werden lokal geführte Unterkünfte oder Unterkünfte, die sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst sind, gebucht und z. B. auf Märkten eingekauft und in lokalen Restaurants gegessen.

Kinder auf Sansibar. Foto: Melissa Vettel

Segelabenteuer

Die ersten beiden Reisen von „travel otherways“ finden in Ostafrika auf einem traditionellen Segelboot statt. Vom 25. Februar bis 1. März wird von Lamu Island in Kenia entlang der kenianischen und tansanischen Küste nach Sansibar gesegelt, und vom 5. bis 10. März geht es dann von Sansibar nach Lamu Island retour. Wem das jetzt zu plötzlich ist: Die nächsten Segeltörns wird es von Dezember 2023 bis Februar 2024 geben, da dann die Segelsaison wieder losgeht. Konkrete Termine gibt es aber noch nicht.

Auf dem traditionellen Segelschiff. Foto: Melissa Vettel.

So reist man

Der Törn wird von einem lokalen Unternehmen durchgeführt, neben dem Kapitän und zwei Crew-Mitgliedern ist natürlich auch Melissa Vettel an Bord. Luxusreise darf man sich keine erwarten, aber Vollverpflegung und fünf Übernachtungen sind inkludiert. Dazu kommen Gruppen-Learning-Sessions zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Reisen und ein gemeinsames Projekt als Erinnerung (z. B. aus dem Bereich Fotografie, Film, Mode). Kosten, Infos, Voraussetzungen etc. am besten auf der Website von „travel otherways“ nachlesen…

www.travel-otherways.de

