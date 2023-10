Sardinen aus der Siegerdose

Beim Golden Globe Race 2022 segelte Michael Guggenberger, gesponsert von Nuri, auf den legendären dritten Platz. Die Sardinendosen, die er mit an Bord hatte, segelten mit ihm um die Welt und sind nun als Sonderedition erhältlich. Die edle Geschenkbox mit Zertifikat wurde kürzlich im neu eröffneten Nuri Shop in Wien vorgestellt.



Aus gutem Hause

Die beste Adresse für Sardinen aus der Dose mitten in der City: In der Herrengasse 5 im Herzen der Altstadt öffnete der Nuri Shop seine Ladentür. So klein das Geschäftslokal auch sein mag, es ist reich an Delikatessen und Raritäten – und jetzt um eine Besonderheit reicher…





Nuri – The Artisanal Journey

Nonstop, einhand und ohne moderne Technologie segelte YCA-Mitglied „Captain Gugg“ in nur 249 um die Welt – mit 300 Nuri-Dosen im Gepäck. Nur 250 Dosen der „Sardinen in scharf gewürztem Olivenöl“ durften nach strenger Selektion wieder von Bord und sind jetzt als „Nuri – The Artisanal Journey“-Edition erhältlich. 249 Euro kostet die edel aufgemachte Fracht, die auch einen persönlichen Brief von Jakob Glatz, dem Eigentümer von Nuri, ein Zertifikat unterschrieben von Captain Gugg und Sir Robin Knox-Johnston (Gewinner des ersten Golden Globe Race 1968) und außerdem eine Weltkarte mit dem Kurs, den er segelte, enthält.

Im Nuri Shop: Rechts Jakob Glatz (Nuri), Andreas Bauer (Mirno More) und links Michael Guggenberger (Captain Gugg).



Für einen guten Zweck

Ein Teil der Einnahmen wird übrigens an das Segelprojekt Mirno More gespendet, das sozial benachteiligte junge Menschen weltweit unterstützt. 1994 gegründet, setzt sich diese Friedensflotte für Toleranz, Integration, Inklusion und ein harmonisches Zusammenleben ein. Seit 2006 wird die Flotte als Sternfahrt organisiert, an der Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen, Kriegswaisen und Flüchtlingskinder teilnehmen.

Zur Eröffnung des Nuri Shops und der Präsentation der „Nuri – The Artisanal Journey“-Dosen war auch der Mirno-More-Vorstandsvorsitzende Andreas Bauer eingeladen. Im feierlichen Rahmen wurde ihm von Nuri-Eigentümer Robert Glatz und Golden-Globe-Segler Michael Guggenberger ein Scheck über 3.000 Euro zur Förderung des Vereins überreicht.

