Zur Show in Tulln!

In wenigen Tagen ist es soweit: die Austrian Boat Show 2024 (29.2.–3.3.) öffnet ihre Hallen. Auch ocean7 wird sich von seinen schönsten Seiten präsentieren. Ein tolles Programm samt großem Gewinnspiel – unter anderen mit Captain Gugg und Markus Silbergasser – erwarten Sie! Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in Halle 5/542, hier unsere Highligts …





Mein Golden Globe Race

Michael Guggenberger alias Captain Gugg, sensationeller Dritter des Golden Globe Race 2022, ­erzählt ganz persönlich über seine 249 Tage nonstop auf See mit allen Höhen und Tiefen – und steht unseren Gästen im ­Anschluss gerne für Fragen zur Verfügung! Am Ende des Vortrages wird auch eine von 249 Sardinendosen, die mit Captain Gugg um die Welt gesegelt sind, als „Nuri – The Artisanal Journey“ Limited Edition (Wert: € 249,–) verlost! www.captaingugg.at

Termin: Freitag 15 Uhr.



Schön ankern in Kroatien

Markus Silber­gasser, Segelblogger und ­ocean7-Autor, hat das adriatische Traumrevier für Yachties 2023 auf eigenem Kiel besegelt. In seinem Vortrag „Kroatien Süd bis Nord: Wo die schönsten kostenfreien Ankerplätze zu ­finden sind“ präsentiert der Mittelmeer-­Experte in Wort und Bild seine besten Entdeckungen entlang der dalmatinischen Küste. www.unter-segeln.eu

Termine: Donnerstag und Samstag 15 Uhr.



Ziehen Sie das große Los!

Versuchen Sie Ihr Glück und ­holen Sie sich bei uns auf dem Messestand Ihr Glückslos – ­solange der Vorrat reicht! Neben praktischen ­Give-aways verlosen wir spannende Bücher und Fach­literatur – und als Hauptpreis winkt ein Gutschein im Wert von 500 Euro von Trend Travel & Yachting (Halle 10, Stand 1004) für Ihren nächsten Charterurlaub!

www.trend-travel-yachting.com



Abo hallo!

Sie mögen ocean7, haben aber noch kein Abonnement? Wir haben ein exklusives Messe­angebot für Sie: Bei Abschluss ­eines Jahresabos (Printmagazin oder E-Paper) auf unserem Stand erhalten Sie die ­erste Aus­gabe gratis (7 statt 6 Ausgaben) und nehmen Ihre Abo-Prämie (3 stehen zur Auswahl) gleich mit! Unser Abo-Angebot online:

www.ocean7.at/abo



Ermäßigter Eintritt

Spannende Vorträge, tolle Gewinnspiele, ein exklusives Messeangebot und viel Meer – genießen Sie mit ocean7 in Halle 5/542 die Boot Tulln! Und das zum reduzierten Eintrittspreis mit dem ocean7-Ermäßigungsbon, Download hier! Weitere Infos zur Austrian Boat Show – Boot Tulln unter

www.boot-tulln.at

