Geschniegelt und gestriegelt

Ist Vorfreude tatsächlich die größte Freude? Wir freuen uns jedenfalls schon sehr darauf, durch die Hallen der Boot Tulln zu pilgern und uns inspirieren zu lassen. Von den Neuheiten ebenso wie von den Menschen, die der Austrian BoatShow alljährlich aufs Neue ihren österreichischen Charakter geben.

Na Servus, ist denn wirklich schon wieder ein Jahr vergangen? Muss so sein, denn die Vorbereitungen für die Boot Tulln laufen bereits auf Hochtouren, so auch bei uns. Welche Cover sollen es dieses Jahr sein, was für Vorträge präsentieren wir, wer ­besorgt die Kapseln für die Kaffeemaschine …?

Viele Aussteller, die diese Zeilen lesen, werden jetzt wohl schmunzeln, denn sie stehen ja vor ganz anderen Herausforderungen – zum Beispiel, wie man eine Yacht über 40 Fuß Länge nach Tulln schafft!

Spätestens am Mittwoch, dem Tag vor der Eröffnung, begegnen sich alle beim Aufbau in ihrer jeweiligen Halle. „Servus Babsi“, „Grias di ­Michi“, „Pfiati, bis morgen“ – so geht es den lieben langen Tag dahin, bis am späten Nachmittag alle Stände in bunten Farben und Formen das Grau der leeren Hallen überstrahlen.

Geschniegelt, gestriegelt, geschnäuzt und gekampelt erscheint man dann am ­Eröffnungstag auf dem Messestand und wirft sich lässig ein Pfefferminz-Zuckerl in den Mund – vor allem, um von der eigenen Nervosität abzulenken. Funktioniert die Multimedia-Technik? Sind die Blumen noch frisch? Hat eh niemand etwas zwischen den Zähnen?

Die ersten Gäste sind in der ­Regel Kolleginnen und Kollegen. Nachzügler sozusagen, die mit ihrem herzlichen „Guten Morgen“ keinen Zweifel daran lassen, dass sie als Aussteller ohnehin schon bestens vorbereitet für den Tag sind. Oft geht sich sogar noch ein Kaffee aus – Zeit für ein bisschen Fachsimpeln sowie Klatsch und Tratsch muss sein. Doch wenn um 10 Uhr der Willkommensgruß für die Besucher aus dem Lautsprecher hallt, ist ­alles aufgeräumt und jeder auf ­seinem Platz.

Dann, ja dann kommen vielleicht auch schon Sie entlang­spaziert. Womöglich zuerst bei den E-Booten, oder bei den vielen Zubehör­ständen, oder gleich in der Halle 10, wo die großen Fahrtenyachten zu bestaunen sind.

In Halle 5 freuen wir uns jedenfalls sehr über Ihren Besuch auf unserem Stand Nr. 537, dafür ­haben wir auch ein feines Messeprogramm für Sie zusammen­gestellt:

Best of Ligurien & Korsika

Live-Vortrag Do/Fr/Sa ab 13 Uhr, Dauer ca. 25 Minuten.

Die italienische Riviera – von den bunten Dörfern der Cinque Terre bis hin zum glamourösen Monaco bietet dieser Landstrich eine erlesene Mischung aus Kultur, Genuss und Lifestyle. Mittelmeer-Experte Markus Silbergasser nimmt Sie mit auf eine Reise vom ligurischen Porto Venere bis zum monegassischen Port Hercule. Von Monaco ist es nicht weit nach Korsika, wo es viele kostbare Naturschätze zu entdecken gilt! Wer selbst einmal mit dem Mittelmeer-Experten in See stechen will: Sein Törnprogramm 2025 ist online unter

www.untersegeln.eu/mitsegeln

Die Trauminseln der Karibik

Live-Vortrag am Samstag ab 15 Uhr, Dauer ca. 25 Minuten.

Laura Leucht ist Karibik-Expertin bei der Charteragentur GlobeSailor. Im Zuge ihres Sabbaticals 2022/23 erfüllte sie sich den Traum einer Atlantiküberquerung auf eigenem Kiel und segelte mehrere Monate in der Karibik zwischen den Grenadinen im Süden und den Britischen Jungferninseln im Norden. In ihrem Vortrag wird sie das Segelrevier der Antillen präsentieren.

www.globesailor.de

Recht Voraus

Rechtsberatung Do/Fr/Sa/So

ocean7-Kolumnist Michael Sedlacek ist Skipper, Eigner und Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Schiffsrecht (Kauf, Verkauf, Zulassung, Schadensregulierung). Für individu­elle Rechtsauskünfte steht er an allen Messetagen (außerhalb unserer Vortragszeiten) gerne zur Verfügung.

www.anwaltskanzlei-sedlacek.at

500 Euro zu gewinnen

Versuchen Sie Ihr Glück und ­holen Sie sich Ihr Glückslos – ­solange der Vorrat reicht! Neben praktischen ­Give-aways verlosen wir als Hauptpreis einen Chartergutschein im Wert von 500 Euro von Yachtcharter Müller (Halle 4, Stand 428) für Ihren nächsten Charterurlaub!

www.yachtcharter-mueller.at



Ermäßigter Eintritt

Spannende Vorträge, Top-Beratung, tolles Gewinnspiel und viel Meer – genießen Sie mit ocean7 in Halle 5/537 die Boot Tulln! Und das zum reduzierten Eintrittspreis mit dem ocean7-Ermäßigungsbon, Download hier! Weitere Infos zur Austrian Boat Show – Boot Tulln unter

www.boot-tulln.at

