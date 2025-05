OCEAN – jetzt im Kino!

Filmtipp. Der gemeinsam mit Silverback Films und Open Planet Studios produzierte und von Sir David Attenborough gesprochene Dokumentarfilm „Ocean“ geht unter die Haut, genauer gesagt unters Wasser: Dieses bildgewaltige Meisterwerk nimmt die Zuschauer mit auf eine außergewöhnliche Reise ins Meer, enthüllt die atemberaubende Schönheit und die entscheidende Bedeutung unserer Ozeane – und die dringende Notwendigkeit, sie zu schützen.

Seit Jahrzehnten globaler Filmschaffender und Verfechter von Fauna, Flora und Umweltschutz beim BBC, erachtet der 99-jährige Attenborough den Film „Ocean“ als sein bedeutendstes Werk: „Nach fast 100 Jahren auf diesem Planeten verstehe ich jetzt, dass der wichtigste Ort auf Erden nicht an Land, sondern im Meer liegt“, so Attenborough, dessen markante Stimme wohl mindestens ebenso bekannt ist wie seine beeindruckenden Naturdokus.

Uraufführung (in Anwesenheit des King Charles) war am 6. Mai in London, in Österreich ist der Film noch bis 1. Juni zu sehen hier.

UN-Ozeankonferenz im Juni – jetzt Petition zum Schutz der Meere unterzeichnen!

Der Schutz der Ozeane liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung – und es ist Zeit zum Handeln, jetzt! Neben Sir David Attenborough im Film rufen auch internationale Umweltschutzorganisationen wie beispielsweise OceanCare mit ihrer Petition „Because Our Planet Is Blue“ die Regierungen weltweit auf, im Juni 2025 bei der UN-Ozeankonferenz in Frankreich/Nizza die Zerstörung der Meere wie z.B. durch das barbarische Schleppnetzfischen mit konkreten und verbindlichen Massnahmen zu stoppen, damit sich die Ökosysteme der Ozeane samt Fauna und Flora regenerieren können. Die Welt braucht Meeresschutzgebiete, derzeit sind weniger als 3 % der Meere als solche deklariert! Schaut nicht weg sondern werdet Teil der weltweiten Initiative und unterstützt die laufenden Petitionen! Z.B:

OceanCare

https://action.wemove.eu/petition/2024-6-because-our-planet-is-blue-DE_partner?akid=s6195472..PjMPya

Greenpeace

https://greenpeace.at/petitionen/weltweite-meeresschutzgebiete

