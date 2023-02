ocean7 @ Boot Tulln 2023!

Exklusive Messeangebote für Neuabonnenten, Griechenland-Reviertipps von Segelblogger Autor Markus Silbergasser, tägliches Gewinnspiel mit einem 500 Euro Charter-Gutschein als Hauptpreis: Herzlich willkommen auf unserem neuen Messestand 541 in Halle 5 auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln!

Wir zeigen ocean7 von seinen schönsten ­Seiten, auch unser Begleitprogramm kann sich sehen lassen:

ocean7 Messe-Aktion: 6 + 3 Ausgaben gratis!

Lernen Sie unsere Mitarbeiter vor Ort kennen, sie berichten Ihnen ­gerne über unsere Blattlinie und die Themen, die uns – und hoffentlich auch Ihnen – am Herzen liegen. Wir haben nämlich ein exklusives Messeangebot für Sie aufbereitet: Bei Abschluss ­eines Jahresabos (6x Printmagazin oder E-Paper) an unserem Stand erhalten Sie drei Aus­gaben sowie das Buch „Die Skipperfibel“ von Bobby Schenk gratis dazu! Unsere Abo-Angebote online finden Sie hier.

Exklusives ocean7 Messe-Angebot:

6 + 3 Ausgaben gratis für Neuabonnenten!

ocean7 Messe-Gewinnspiel: Hauptpreis 500 Euro!

Versuchen Sie Ihr Glück und holen Sie sich Ihr Glückslos an unserem Messestand – solange der Vorrat reicht! Neben nützlichen ­Giveaways verlosen wir spannende Bücher und Fachliteratur. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein im Wert von 500 Euro von GlobeSailor für einen Yachtcharter mit oder ohne Crew, für Kabinencharter oder für einen Segelkurs nach Ihrer Wahl!

ocean7 Messe-Gewinnspiel: Holen Sie sich Ihr Glückslos,

als Hauptpreis winkt ein 500 Euro Chartergutschein von GlobeSailor!

ocean7 Messe-Vortrag: Best of Griechenland 2023!

Griechenland mit seinen hunderten einsamen Inseln hat im Zuge der ­Pandemie als Yachtrevier einen re­gelrechten Senkrechtstart hingelegt. Segelblogger und ocean7-Autor Markus Silbergasser hat die neue Traumdestination über ein Jahr lang auf eigenem Kiel besegelt.

In dem für unsere Besucher aufbereiteten Fachvortrag „Unter Segeln zu den schönsten Plätzen Griechenlands“ erzählt der Mittelmeer-Experte am ocean7 Messestand über Land und Leute, Wind und Wetter und natürlich die schönsten Häfen und Buchten abseits der üblichen Routen. Die Vortragszeiten: Donnerstag, Freitag und Samstag um 15 Uhr!



ocean7 Messe-Vortrag: Best of Griechenland,

präsentiert von Segelblogger Markus Silbergasser!

In einer weiteren Vortragsreihe im Tagungszentrum der Halle 3 wird Markus Silbergasser übrigens auch über Top-Destinationen in Ita­lien ­berichten: Unter Segeln zu den schönsten Plätzen Italiens – täglich von 13 bis 13.30 Uhr. Und wer bei ihm mit­segeln möchte – das Törnprogramm 2023 ist online abrufbar unter hier.

Austrian Boat Show – Boot Tulln

2. bis 5. März 2023, täglich von 10 bis 20 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am ocean7 Stand 541 in Halle 5!

Ermäßigungsbon für Ihren Eintritt finden Sie zum Download hier!



www.boot-tulln.at

