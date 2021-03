Auftakt zur Wassersport-Saison

Heute hätten sich unter anderen Umständen die Tore der Austrian Boat Show – Boot Tulln für tausende Besucher aus dem In- und Ausland geöffnet …

Die Boot Tulln als österreichisches Kick-off-Event der alljährlichen Wassersportsaison musste trotz vorbildlichem Einsatz und großflächiger Expansion für 2021 abgesagt werden. Und die Branche? Steckt voller Tatendrang und will zeigen, was sie 2021 alles kann. Wir haben ihr auszugsweise eine Bühne gegeben.



Schow must go on

Klar sind die allerneuesten Segel- und Motoryachten unsere unangefochtenen Publikumslieblinge. Doch um wie vieles mehr an Information und Angebot uns alljährlich auf den großen Fachmessen im persönli­chen Austausch geboten wurde, dürfte vielen von uns wohl erst nach der Absagewelle in diesem Frühjahr schmerzlich bewusst geworden sein. Ob Segel­- oder Motorbootschein, Technik oder Ausrüstung, Regatta oder Charterurlaub,Yachtinvest oder Marina-­Liegeplatz … – nir­gendwo sonst findet man so viele Produzenten und Dienstleister auf einem Fleck. Sich von den Profis quasi im Vorbeigehen inspirieren zu lassen, spielte es heuer leider noch nicht. Weil wir aber so viele Presse­meldungen mit Neuigkeiten zum Saisonauftakt erhalten haben (was belegt, dass es unterm Kochtopf­ Deckel schon richtig brodelt), präsentieren wir euch in einem kleinen ocean7 special (PDF) gerne eine Auswahl an News aus verschiedenen Themenbereichen des Wassersports. Deckel auf…

Download PDF

Zum PDF-Donwload ins Bild klicken.

