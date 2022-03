Ocean Woman – Frauengeschichten auf See

Von Null auf Hundert in 4,5 Jahren – so lange brauchte Autorin Alexandra Schöler, um einmal mit Mann und Kind um die Welt zu schippern und dabei sämtliche Facetten des Langfahrtsegelns aus der Frauenperspektive zu erlernen und zu erleben. Bis heute um viele weitere Blauwasser-Erfahrungen bereichert, teilt sie diese als Ocean Woman-Kolumnistin seit 2010 mit den LeserInnen des ocean7-Magazins. Dies keinesfalls belehrend, sondern mit viel Witz und Feingefühl den Horizont erweiternd.

Alexandra Schöler ist Weltumseglerin, Sängerin, Regisseurin, Buchautorin und seit 2010 Ocean Woman.

Gesammelte Werke in zwei Bänden

Ihre bewegendsten Kolumnen und Geschichten aus zwölf Jahren – viele sind garniert mit einfachen Rezepten für die kleine Pantry an Bord – liegen nun gesammelt in zwei Bänden auf. Band 1 (2010–2018) ist als Sonderausgabe 2018 erschienen, wurde 2022 aktualisiert und neu aufgelegt. Band 2 (2018–2022) ist ab sofort als Sonderausgabe 2022 erhältlich. Ob als hochwertig gedrucktes Print-Magazin oder als multimedial aufbereitetes E-Paper: Ocean Woman ist eine erlesene Lektüre (und das ideale Geschenk) für angehende Blauwasser- und Langfahrt-Seglerinnen ebenso wie für den Skipper und die Skipperin – oder einfach nur die Frau an Bord …

Sonderausgabe „Best of Ocean Woman“, jetzt erhältlich in 2 Bänden.

Neu erschienen: Ocean Woman 2022 (best of 2018–2022).

Neu aufgelegt: Ocean Woman 2018 (best of 2010–2018), aktualisiert 2022.

