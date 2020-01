Pack das Handy ein!

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Herren-Badehosen von UAKKO, Modell Alabe, in der Farbe Asphalt. Einfach eine E-Mail mit Betreffzeile „UAKKO“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Bitte beim Kennwort gleich die benötigte Größe (L, XL, XXL) angeben. Einsendeschluss: 27. Jänner 2020, die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.